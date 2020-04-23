Иранские военные будут обстреливать американские корабли, если те будут угрожать безопасности Ирана.

Как передает РИА Новости, об этом заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хосейн Салами.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что дал распоряжение военно-морским силам США уничтожать иранские катера, мешающие проходу американских кораблей.

«Мы приказали нашим морским силам наносить удары по американским военным кораблям и военным подразделениям в том случае, если корабли или боевые подразделения из террористических военно-морских сил США будут угрожать безопасности гражданским или военным судам», — сказал Салами телеканалу IRINN.

По его словам, ответ последует незамедлительно, американцы в прошлом уже испытали его на себе.

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