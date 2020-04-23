Правительство Китая перечислит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) еще $30 млн на борьбу с пандемией. Об этом на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«На основании выделения ранее Китаем в качестве пожертвования ВОЗ 20 млн долларов мы дополнительно выделим еще $30 млн, чтобы поддержать организацию в развитии международного сотрудничества в борьбе с пандемией вызываемой коронавирусом пневмонии», — указал он.

Ранее в начале марта Китай сообщил о выделении ВОЗ $20 млн.

Minval.az