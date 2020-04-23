Четыре тигра и три льва, содержащиеся в зоопарке района Бронкс, заразились новым коронавирусом.

Как передает ТАСС, об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте зоопарка.

Его дирекция напомнила, что аналогичный диагноз был в начале апреля поставлен самке малайского тигра по кличке Надя. «Мы можем подтвердить, что результаты анализов, взятых у трех других кашлявших тигров и трех африканских львов, оказались положительными и подтвердили COVID-19», — говорится в сообщении. Дирекция зоопарка уточнила, что аналогичный диагноз подтвержден еще у одного тигра, у которого заболевание протекало без симптомов.

Для взятия на анализ образцов фекалий не потребовалось подвергать животных наркозу. «Все восемь кошек чувствуют себя хорошо. Он ведут себя обыкновенно, хорошо питаются и кашляют меньше», — указывается в сообщении. Надя представляла собой первый случай заражения тигра заболеванием COVID-19, вызываемым у человека новым коронавирусом.

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