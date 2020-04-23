Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что к сентябрю число пассажиров на международных авиарейсах может упасть на 1,2 млрд, говорится в докладе организации. Потери авиакомпаний с января по сентябрь могут составить $160–253 млрд.

Больше всего пострадают перевозчики в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), прогнозирует ICAO. Значительный ущерб также понесут авиакомпании в Северной Америке. Число пассажиров сильнее всего снизится в Европе, особенно во время пика туристического сезона, а также в АТР.

Minval.az