Больше всего пострадают перевозчики в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), прогнозирует ICAO. Значительный ущерб также понесут авиакомпании в Северной Америке. Число пассажиров сильнее всего снизится в Европе, особенно во время пика туристического сезона, а также в АТР.
Дата: 2020/04/23 11:44
Раздел: Мир
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