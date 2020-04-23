Вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеп Боррель надеется, что саммит стран «Восточного партнерства» будет проведен в июне несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом Боррель сказал в Брюсселе после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел в формате видеоконференции. По его словам, главы МИД стран-членов Евросоюза согласились, что текущий кризис в связи с коронавирусом является возможностью продемонстрировать, что Европейский Союз является наиболее надежным партнером для Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

«Мы обсудили, как мы можем поддержать их, чтобы эта ситуация не вредила их экономикам, рабочим местам и институтам, и стремление внедрять реформы остается на повестке дня», — отметил Боррель.

«Саммит «Восточного партнерства» в июне, который я ожидаю будет неизменным, должен стать хорошим событием подтвердить эту поддержку региону, но также помочь продвижению работы в конкретных направлениях сотрудничества, устойчивого экономического роста и создания рабочих мест», — подчеркнул Боррель.

Minval.az