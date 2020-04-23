Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке иммиграции на фоне экономических последствий пандемии коронавируса нового типа.

Как передает Газета.ру, об этом глава государства сообщил в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на сайте Белого дома.

Решение о временной приостановке иммиграции позволит гарантировать, что нетрудоустроенные граждане Соединенных Штатов будут «первыми в очереди» на получение работы во время восстановления американской экономики, заявил Трамп.

Кроме того, американский лидер отметил важность сохранения ресурсов здравоохранения для граждан страны.

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