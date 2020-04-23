Бюро разведки и исследований (INR) Госдепартамента США не располагает доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа. Об этом помощник госсекретаря США Эллен Маккарти, возглавляющая INR, заявила в среду во время видеоконференции, проводившейся американской неправительственной организацией «Альянс разведки и национальной безопасности» (The Intelligence and National Security Alliance, INSA).

«Мы (сотрудники Бюро разведки и исследований Госдепартамента — прим.) провели много времени, изучая это. <…> Наша позиция заключается в том, что ученые со всего мира исследовали коронавирус и его генетическую последовательность. <…> На данном этапе нет свидетельств того, что он генетически спроектирован или иным образом подвергался воздействию», — сказала она в ответ на вопрос о происхождении коронавируса.

«Мы не знаем, где находится «нулевой пациент», откуда это пошло. Мы не знаем этого сейчас, возможно, мы никогда не узнаем <…>. Но нам известно, что эксперты в области здравоохранения в течение долгого времени изучают это. Они изучали концепцию о потенциальной передаче вируса от животных к человеку. <…> Появился ли он на рынке морепродуктов или в лаборатории — таких данных у нас пока нет», — добавила Маккарти.

Minval.az