Отель De La Poste на горнолыжном курорте Кортина-д’Ампеццо в Италии подал в суд на Минздрав Китая за то, что ведомство «незамедлительно не сообщило ВОЗ о состоянии распространения коронавируса и его серьёзных летальных последствиях». Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Libro Quotidiano.

Истец требует компенсацию за простой отеля. В конце марта гостиница должна была принять гостей Кубка мира по горнолыжному спорту, однако закрылась ещё в середине месяца. Китай также обвинили в том, что власти стали слишком поздно проверять пассажиров, вылетающих из страны.

Minval.az