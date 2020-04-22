Спор России и Саудовской Аравии из-за цен на нефть, разгоревшийся после предполагаемого телефонного разговора между президентом Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, повлиял на готовность королевства закупать российское оружие.

Соответствующим инсайдом делятся катарские СМИ, которые утверждают, что ещё до топливных разногласий две страны почти условились о сделке по продаже Эр-Рияду зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С1М».

О последствиях нефтяного спора для военно-технического сотрудничества (ВТС) России и Саудовской Аравии пишет The Middle East Eye. В первую очередь издание делает акцент на личных причинах, которые косвенно повлияли на решение Эр-Рияда переполнить рынок дешёвым сырьём. Так, портал указывает на телефонный разговор, который, по неподтверждённой версии, состоялся между лидерами РФ и Саудовской Аравии в прошлом месяце, незадолго до встречи ОПЕК+.

«Мухаммед бен Сальман был очень агрессивен и выдвинул ультиматум. Он пригрозил: если не будет соглашения по снижению добычи, саудовцы начнут ценовую войну». Разговор был с переходом на личности. Они кричали друг на друга. Путин выполнять ультиматум отказался, и звонок закончился плохо»,- , — рассказывает информированный источник катарского портала.

Однако, что наиболее интересно, перед тем как сделать звонок Путину, наследник саудовского престола якобы связался с главным помощником и зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которого уведомил о намерении поставить ультиматум российской стороне. По словам источников The Middle East Eye, Кушнер не просил своего саудовского визави сделать это, но «был в курсе и не наложил запрет».

Вашингтон трудно считать инициатором раздора между Москвой и Эр-Риядом, потому что перенасыщение мировых рынков дешёвым топливом ударило по интересам американских сланцевиков, и отказ России договариваться о снижении добычи изначально интерпретировался экспертами как спланированная атака на сланцевую нефть из США. Кроме того, были версии о том, что РФ и Соединённые Штаты играют в ценовой войне на одной стороне с целью приструнить саудовских производителей. Теперь же очевидно, что топливный спор разгорелся фактически из-за попустительства Америки.

Важно отметить, что нефтяным войнам предшествовали месяцы «тихой дипломатии» между Москвой и Эр-Риядом. По данным The Middle East Eye, российская сторона умело «воспользовалась» ситуацией с произошедшими в ночь на 14 сентября атаками проиранских сил на саудовский нефтепром. Несмотря на то что прозвучавшее тогда предположение Путина о том, что королевство могло бы закупить С-400 для предотвращения комбинированных нападений, сочли шуткой, подвижки в сфере ВТС действительно появились. Катарское издание пишет, что в январе Эр-Рияд пришёл к выводу о необходимости приобретения у РФ экспортного модернизированного ЗРПК «Панцирь-С1М».

«Было решено купить систему, но с некоторыми условиями. Саудиты хотели, чтобы часть российской системы производилась у них дома. Они серьёзно относились к этому», — говорит источник The Middle East Eye.

Переговоры, по этим данным, велись через генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, который считается в Саудовской Аравии «человеком Путина». Правда, контракты по продаже российских средств ПРО в Саудовскую Аравию так и не были подписаны, что отчасти заставляет сомневаться в твёрдости намерений Эр-Рияда. Не исключено, что сторонам удалось обменяться исключительно устными заверениями в необходимости «оружейного» партнёрства. Но нефтяной спор, разгоревшийся в марте, в любом случае поставил в этих дискуссиях точку, следует из материала The Middle East Eye.

До настоящего времени эксперты считали, что власти королевства помещают вопросы, связанные с энергетикой, и политические проблемы в разные корзины. От аравийской монархии вряд ли ожидали связи топливного досье с делами в сфере ВТС. Тем не менее если данные о ситуации вокруг «Панцирь-С1М» окажутся правдой, это может предопределить характер дальнейшей российской политики на саудовском направлении и заставить думать о рисках для других сделок.

Minval.az