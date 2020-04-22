Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в связи с падением цен на нефть страна готова остановить добычу нефти на 19 новых месторождениях, где работают более 200 скважин, передает РИА Новости.

«В прошлом году впервые за долгие годы началась разработка 19 новых месторождений. Мы пробурили более 200 новых скважин. Закрыть клапаны на этих скважинах можно будет без потери давления. Это невозможно сделать на старых скважинах, на зрелых месторождениях. Это поможет нам сейчас, когда мы собираемся сократить добычу», — сказал Лопес Обрадор.

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