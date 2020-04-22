Перед заседанием участников соглашения ОПЕК+ в начале марта, когда не удалось договориться о продлении сделки и дальнейшем снижении объемов добычи нефти, между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом состоялся жесткий телефонный разговор. Об этом, как передает Лента.ру, стало известно базирующемуся в Лондоне онлайн-изданию Middle East Eye.

По его данным, принц был агрессивен и выдвинул Путину ультиматум — если соглашение не будет достигнуто, Саудовская Аравия начнет ценовую войну. «Путин отказался от такого условия, и звонок плохо закончился», — рассказал анонимно саудовский чиновник.

Сообщается, что перед разговором с Путиным наследный принц Саудовской Аравии связался с советником президента США по Ближнему Востоку Джаредом Кушнером. Представитель США знал об условии, которое Саудовская Аравия хочет предъявить Путину, но не наложил на это решение вето. «Бин Салман сделал из этого вывод», — рассказал собеседник издания.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман кричали друг на друга во время телефонного разговора в начале марта — очередная чушь. Его слова передает Telegram-канал входящих в кремлевский пул журналистов РИА Новости.

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