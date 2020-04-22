В нигерийском городе Лагос 68-летняя женщина родила двойню.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Маргаретт Аденуга (Margarett Adenuga) и ее супруг, 70-летний Ноа Аденуга (Noah Adenuga), в течение 43 лет безуспешно пытались завести ребенка. Женщина четыре раза проходила процедуру экстракорпорального оплодотворения, однако удачной оказалась лишь последняя из них.

На 37-й неделе беременности врачи рекомендовали Маргаретт кесарево сечение (нормальная продолжительность беременности — около 38 недель). На свет появились два ребенка — мальчик и девочка. И мать, и новорожденные здоровы.

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