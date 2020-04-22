Ситуация на рынке нефти в меньшей степени бьет по Ирану, который перестал ориентироваться на доходы от нее, заявил президент страны Хасан Роухани на заседании правительства.

«Всем нефтеносным странам, в том числе нам, подобная ситуация несет убытки. Для некоторых стран ущерб весьма велик, у нас он немного поменьше. Я видел заголовок, мол, это успех для нас, для других – провал. Нет, все столкнулись с проблемами», — сказал он в эфире телеканала IRINN.

По его словам, другие экспортеры нефти пострадали в большей степени. «Убытки и ущерб нашей страны волей-неволей – либо по собственному решению, либо из-за условий, созданных врагами — будут меньше, потому что мы снизили опору на нефть», — добавил он.

Ранее Роухани заявлял, что санкции США имели бы меньший эффект, если бы Иран не так зависел от черного золота; в этом году он сообщил, что страна впервые в своей истории перестала ориентироваться на нефть.

Minval.az