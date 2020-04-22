Пожилая супружеская пара из английского графства Мерсисайд, 77-летний Сидни Мур и его 76-летняя супруга Джин, не расставались ни на день на протяжении 56 лет совместной жизни и так же вместе они смогли излечиться от заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Daily Mirror.

«Джин плохо слышит, так что я настоял, чтобы мы проходили лечение вместе, потому что тогда мы оба могли понять, что происходит, и вместе бороться с заболеванием. Врачи убедились, что мы можем это», — сказал журналистам излечившийся супруг.

Он отметил, что за прошедшие с момента знакомства годы ни разу не разлучался со своей женой и не будет этого делать. Он также поблагодарил медперсонал больницы, который не только помог паре проходить лечение рядом, но и всё время их нахождения в медучреждении очень внимательно относился к «пребывающим в ужасе» супругам.

В настоящий момент Сидни и его половинка выписаны домой и находятся в самоизоляции, восстанавливая силы после лечения. По их словам, до сих пор наблюдается лёгкий кашель и слабость, однако общее состояние заметно улучшилось.

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