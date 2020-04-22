Препарат, применяющийся при лечении малярии, часто рекламируемый президентом США Дональдом Трампом, показал плохие результаты во время его применения пациентами в госпиталях для американских ветеранов.

Об этом заявил директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд.

Среди пациентов, которым давали гидроксихлорохин, оказалось больше смертей, чем среди тех, кто получал стандартную помощь или принимал антибиотик азитромицин, пишет The Guardian.

Исследователи проанализировали медицинские записи 368 мужчин-ветеранов, госпитализированных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, которые умерли или были выписаны к 11 апреля. Около 28%, которым давали гидроксихлорохин, умерли, по сравнению с 11% тех, кто получал только обычную помощь. Около 22% из тех, кто получал этот препарат плюс азитромицин, тоже умерли, но эксперты не исключают других факторов, которые могли повлиять на смертность. А 39% ветеранов выжили и выписаны из больниц.

Президент США неоднократно рекламировал этот препарат во время своих ежедневных брифингов, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) предоставило разрешение на экстренное использование гидроксихлорохина для применения на пациентах с коронавирусом в отдельных случаях. Но FDA, отмечают наблюдатели, не проводило клинических испытаний, чтобы установить является ли препарат эффективным средством для лечения COVID-19.

Minval.az