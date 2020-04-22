Президент США Дональд Трамп не исключает, что попробует пойти на контакт с лидером КНДР Ким Чен Ыном в свете появления данных об ухудшении состояния его здоровья.

Как передает ТАСС, американский лидер подтвердил это, выступая во вторник на брифинге для журналистов в Белом доме.

Трампу напомнили, что он «регулярно связывался» в недавнем прошлом с Ким Чен Ыном. В связи с этим у главы американской администрации поинтересовались, намерен ли он «пойти на контакт» с северокорейским руководителем ввиду новостей о якобы имевшем место резком ухудшении его самочувствия. «Ну, возможно… Послушайте, я просто надеюсь, что с ним все хорошо. У меня с Ким Чен Ыном очень хорошие отношения. И это идет на благо [всей] стране (то есть США — прим. ТАСС). Это хорошо, а не плохо. И я хотел бы, чтобы с ним все было нормально», — ответил Трамп.

При этом он повторил, что не знает, являются ли точными сведения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына. «Опять-таки, я не знаю, соответствуют ли действительности нынешние сообщения», — подчеркнул глава Белого дома.

Он также ушел от ответа на вопрос о передачи власти в КНДР. «Не хочу у него такое спрашивать. Не спрашивал у него такое. Надеюсь, с ним все хорошо», — добавил Трамп.

Minval.az