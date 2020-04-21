В 2019 году были казнены по меньшей мере 657 человек в 20 странах. Об этом сообщает «Гордон» со ссылкой на доклад правозащитной организации Amnesty International.

Для сравнения: в 2018 году в мире было казнено 690 человек.

Так, в 2019 году Саудовская Аравия казнила рекордное для себя число людей – 184. Это является самой высокой цифрой, когда-либо зарегистрированной в стране за один год. Большинство казней имели отношение к преступлениям, связанным с наркотиками и убийствами. Тем не менее правозащитники задокументировали более широкое использование смертной казни в качестве политического оружия против диссидентов в этой исламской стране.

В докладе говорится, что указанное число включает лишь задокументированные случаи приведения в исполнение высшей меры наказания. При этом в Китае, который не попал в статистику, потому что не дает официальных данных по казням, по оценкам Amnesty International, были казнены «тысячи» человек.

В Иране был казнен 251 человек, из них четверо не достигли совершеннолетия. В Ираке число казней за год удвоилось.

«Казни проводятся тайно по всему миру. В странах от Беларуси до Ботсваны и от Ирана до Японии казни проводились без предварительного уведомления семей, адвокатов или, в некоторых случаях, самих приговоренных», – говорится в докладе.

В организации призвали власти всех стран отказаться от применения смертной казни в качестве наказания.

«Смертная казнь является отвратительным и бесчеловечным наказанием; и нет никаких достоверных доказательств того, что это сдерживает преступность больше, чем тюремное заключение. Подавляющее большинство стран признают это, и отрадно видеть, что число казней продолжает падать во всем мире», – заявила директор Amnesty International по исследованиям, адвокации и политике Клэр Алгар.

Minval.az