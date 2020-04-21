Президент Турции заявил, что надеется на скорое окончание пандемии коронавируса. Об этом Реджеп Эрдоган сказал в ходе видеоконференции функционерам правящей партии.

Главной темой конференции стал коронавирус. Турецкий лидер напомнил о кризисе, который разразился из-за пандемии.

Сравнивая Турцию с другими странами, Эрдоган отметил развитую инфраструктуру здравоохранения и предпринятые меры. По словам президента Турции ситуация уже стабилизировалась: «Число новых заражений уже не превышает предыдущие дни».

«Надеюсь, что страна вернется к нормальной жизни уже после праздника Рамазан», — намекнул Реджеп Эрдоган, слова которого приводит издание «Аргументы недели».

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