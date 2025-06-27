МИД Азербайджана отвергает необоснованные и провокационные заявления посла Ирана в Армении Мехди Собхани относительно предполагаемого использования территории Азербайджана против Ирана.

«Эти претензии подрывают отношения между Азербайджаном и Ираном, основанные на взаимном уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга, а также невмешательстве во внутренние дела.

В свете позиции, которую президент Азербайджана изложил в недавнем телефонном разговоре с президентом Ирана, а также телефонного разговора главы МИД со своим коллегой, мы расцениваем заявления посла Ирана как явную провокацию.

Азербайджан категорически отрицает обвинения в том, что ее воздушное пространство или территория используются каким-либо государством для проведения военных операций против соседнего Ирана или любой другой страны. Подобные обвинения беспочвенны, и нет никаких достоверных доказательств, подтверждающих это.

Мы ожидаем, что Иран не допустит подобных шагов, не соответствующих духу наших отношений, а также предпримет необходимые меры в отношении мнений, высказанных послом, который регулярно демонстрирует проармянскую позицию, а не представляет свою страну», — говорится в сообщении.