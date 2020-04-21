Цены на нефть марки Dubai или Brent могут упасть до однозначной цифры, считает ведущий исследователь центра Ближневосточных исследований НИИ энергетики и экономики Японии Хинэ Дайсукэ, который рассказал РИА Новости о причинах и перспективах такого падения.

«Пока не будет урегулирован баланс спроса и предложения, ситуация с ценами на нефть будет слабой. Думаю, вполне возможно, что такие марки как Dubai или Brent могут упасть до однозначной цифры. Страны-производители нефти еще более сократят добычу, спрос восстановится, но на то, чтобы разгрузить склады, понадобится длительное время. В любом случае, пока не будет победы над новым типом коронавируса, спрос полностью не восстановится», — считает ученый.

Причины беспрецедентного падения цен на фьючерсы, по его мнению, кроются в том, что нынешний кризис на нефтяном рынке принципиально иной.

«Причиной нынешнего падения спроса является эпидемия, а также остановка активности общества. До сих пор даже если экономика находилась в состоянии кризиса, общественная активность оставалась прежней. А сейчас прекратилось передвижение людей, функции городов парализованы, это привело к большому снижению спроса. Например, по состоянию на 13 апреля количество проданных авиабилетов составило лишь треть от январского показателя», — подчеркнул эксперт.

Еще одной причиной, по его мнению, стало то, что не было достигнуто согласие по добыче нефти в апреле между странами-производителями: «неиспользованная нефть стала обращаться на рынке, из-за этого на складах резко возросло количество нефти — это создало ситуацию, что никто не ведет сделки с нефтью».

В понедельник нефть марки WTI (с поставкой в мае) впервые в истории упала до отрицательных значений, котировки на NYMEX достигали минус 40,32 доллара за баррель. Такой обвал был вызван слабым спросом на нефть и переполненными нефтехранилищами в США. В целом по итогам торгов 20 апреля ее цена упала на 300%, до минус 37,63 доллара за баррель.

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