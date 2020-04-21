Около 130 миллионов человек в мире к концу 2020 года будут голодать из-за последствий COVID-19.

Как передает РИА Новости, об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН, распространенном во вторник.

«По прогнозам ВПП, в результате экономического воздействия COVID-19 число людей, страдающих от острого отсутствия продовольственной безопасности, вырастет до 265 миллионов человек в 2020 году, что на 130 миллионов больше, чем 135 миллионов человек в 2019 году», — говорится в документе. Эксперты ВПП подчеркивают, что в данной ситуации жизненно важно сохранить программу продовольственной помощи, включая собственные программы ВПП, которые обеспечивают едой почти 100 миллионов человек.

По данным ВПП, большинство людей, которые столкнулись с проблемами нехватки питания в 2019 году, проживали в странах, затронутых конфликтами (77 миллионов человек), изменением климата (34 миллиона человек) и экономическими кризисами (24 миллиона человек). Больше всего пострадали 10 государств: Венесуэла, Гаити, Демократическая Республика Конго, Йемен, Сирия, Нигерия, Судан, Эфиопия и Южный Судан.

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