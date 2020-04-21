В Иране выпустили из тюрем более одной тысячи иностранных граждан из-за коронавируса. Об этом сообщает агентство Mizan Online со ссылкой на заявление официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

«Освободив сто тысяч заключенных, мы также освободили более тысячи иностранных граждан», — подчеркнул Эсмаили.

Отмечается, что речь идет о заключенных, которые не представляют угрозы обществу благодаря отсутствию за собой тяжких преступлений.

По состоянию на 21 апреля, в Иране выявлено 83,5 тысячи подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, 5,2 тысячи человек скончались.

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