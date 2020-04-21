Все страны-члены Генассамблеи ООН одобрили резолюцию, призывающую не допустить спекуляцию вакциной от коронавируса, которую предстоит создать.

В документе говорится, что система ООН главным образом отвечает за координацию глобальных усилий по контролю за распространением COVID-19. Ключевая же роль в борьбе с корнавирусом отдана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает РИА Новости.

ГА ООН также призывает страны-члены и другие государства срочно принять меры, направленные на исключение случаев спекуляций и создания неоправданных запасов, которые могут стать препятствием в доступе к безопасным, эффективным и доступным препаратам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты и медоборудованию.

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