Президент США Дональд Трамп уверен, что нынешнее падение цены на нефть WTI — скоротечное явление, которое объясняется в основном финансовым давлением. Как передает ТАСС, такое мнение глава вашингтонской администрации выразил в понедельник на брифинге в Белом доме.

«Если вы посмотрите на месяц вперед, думаю, цена где-то $25-$28 за баррель. <…> Это больше финансовый вопрос, нежели нефтяная ситуация. <…> Это всего лишь финансовое давление. <…> Никто ранее не слышал об отрицательных [ценах на] нефть, но это на короткий период времени», — сказал Трамп.

«Россия, Саудовская Аравия, ОПЕК+ сократили [добычу]. <…>, — отметил он. — Фабрики, бизнес закрыты. У нас очень много нефти. <…> Будет сокращена добыча на 20 млн [баррелей в сутки], 15 млн между Россией и Саудовской Аравией, придется серьезно сокращать».

Кроме того Трамп отметил, что США намерены закачать в свои стратегические резервы нефти до 75 млн баррелей.

«Это будет впервые за долгое время, когда они окажутся заполненными», — добавил Трамп.

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