В 2020-м году «Октоберфест» в Германии не состоится из-за пандемии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bild со ссылкой на источник.

Официально об отмене главного праздника любителей пива объявят утром во вторник, пишет издание. На это время назначена пресс-конференция премьер-министра Баварии Маркуса Зедера и обер-бургомистра Мюнхена Дитера Райтера, передает ТАСС.

Премьер-министра Баварии уже на прошлой неделе говорил, что «очень скептично настроен» насчет «Октоберфеста-2020» на фоне пандемии.

Фестиваль пива традиционно проходит каждую осень в Мюнхене.

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