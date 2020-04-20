Число медиков в Испании, заразившихся коронавирусом COVID-19, превысило 30 тысяч человек.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения.

По его данным, с начала эпидемии и по 20 апреля этот диагноз был поставлен 31 053 медикам. По данным испанских СМИ, умерли 34.

С начала эпидемии скончались 20 852 человек, которым был поставлен диагноз COVID-19, выявлено 200 210 случаев заражения. При этом рост числа жертв и новых заболевших в последнее время замедлился.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).

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