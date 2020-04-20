Самой безопасной страной, которая успешнее других справляется со вспышкой коронавируса, оказался Израиль, о чем свидетельствуют результаты исследования экспертов фонда Deep Knowledge Group (DKG), пишет Express.

Согласно полученным данным, государство получило наибольшее количество баллов с точки зрения государственного управления, а также мониторинга выявления заболевания и готовности к его лечению. «Тот факт, что Израиль лидирует, неудивителен, если учесть, что страна находится в состоянии постоянного кризиса и имеет большой опыт в плане закрытия границ и чрезвычайных ситуаций», — отметили специалисты.

Следующей в списке оказалась Германия — по сравнению с другими государствами Европы она в настоящее время имеет лучшие показатели и, по мнению исследователей, после стабилизации эпидемиологической ситуации получит значительные экономические преимущества. На третьем месте рейтинга находится Южная Корея.

Кроме того, наиболее безопасными в сложившихся обстоятельствах назвали Австралию, Китай, Новую Зеландию, Тайвань, Сингапур, Японию и Гонконг. При этом Россия разместилась на 12-й позиции перечня, а США — на 70-й.

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