96-летняя Зельма Эстер Райан из города Остин, штат Техас, скончалась от коронавируса на прошлой неделе. Ее старшая сестра по имени Эстер также стала жертвой пандемии – в 1918 году она умерла от «испанки».

Об этой печальной истории сообщает в понедельник, 20 апреля, местный телеканал WGN-TV.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, пандемия 1918 года унесла жизнь 50 миллионов человек. Всего же «испанским гриппом» переболели 500 миллионов – треть населения Земли, в числе которых были 675.000 жителей США.

Minval.az