Вирусолог Анатолий Альтштейн объяснил заявление о том, что коронавирус странное для классической эпидемиологии явление. Об особенностях инфекции он рассказал в эфире НСН.

По мнению специалиста, отличительной особенностью COVID-19 стало то, что у зараженных развивается скрытая инфекция хронического типа.

«Я не думаю, что мы имеем дело с чем-то неведомым. Коронавирусы широко распространены в животном мире. Они дают скрытую инфекцию хронического типа. А большинство респираторных вирусов таких инфекций не дают. Коронавирусы надо изучать, для этого нужны в достаточном количестве тест-системы на выявление антител», — добавил вирусолог.

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