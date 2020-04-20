Группа специалистов из Гарвардского университета провела исследование и выяснила, когда человечество вернется к нормальной жизни после пандемии коронавируса, сообщает онлайн-издание Life.ru.

По данным издания, ученые пришли к неутешительному выводу. По их мнению, если не будет изобретена вакцина или новые методы лечения инфекции, то «длительное или прерывистое социальное дистанцирование может потребоваться до 2022 года».

При этом они допустили, что коронавирус может возродиться в 2024 году. Исследователи предупредили, что ранее снятие нынешних ограничений может привести к задержке пика заболеваемости и соответственно, к более ужасным последствиям.

Специалисты предположили, что после спада заболеваемости этим летом коронавирус может вернуться с наступлением холодов. Они отметили необходимость проводить массовые тесты до 2024 года.

Эпидемиолог и экс-директор ВОЗ Даниэль Лопес Акуна назвал предсказание гарвардских ученых «экстремальным сценарием». Он заметил, что ситуация будет не столь мрачной, если вакцина появится через год.

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