Наркокартели пострадали из-за зависимости от Китая. Они начинают импортозамещение и вводят антикризисные меры, которые обернутся для США дефицитом синтетических наркотиков.

Журналисты AP поговорили с экспертами по наркотрафику из Колумбии и Мексики и выяснили, что химия, которую наркокартели используют для производства наркотиков, закупалась в Ухане, эпицентре эпидемии коронавируса в Китае. Лаборатории там сначала закрыли, а потом начали направлять их продукцию на производства лекарств (в частности, хлорохина, который может применяться для лечения covid-19).

Более того, из-за карантина опустели города, любые перемещения по дорогам стали заметнее, ночные клубы закрыты – всё это, как несложно догадаться, очень вредит «бизнесу».

Себестоимость на всех этапах от производства и трафика до продажи растёт, а клиентов становится меньше. Причём «удаленка» здесь тоже не работает. Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) фиксирует снижение продаж наркотиков в даркнете.

В результате рынок переживает небывалый взлёт цен на наркотики. Кокаин на чёрном рынке США уже подорожал на 20%.

Как рассказали собеседники AP, в Денвере и Чикаго стало сложно купить героин, в Хьюстоне и Филадельфии уличным торговцам не хватает фентанила, в Лос-Анджелесе цены на метамфетамин выросли вдвое.

«Это то, что мы могли бы использовать в качестве урока для нас, — сказал AP глава DEA Уттам Диллон. — Если нарушение поставок имеет такой эффект, то мы должны активнее работать с нашими глобальными партнёрами, чтобы гарантировать, что, как только мы выйдем из пандемии, эти химические вещества-прекурсоры не будут доступны этим организациям».

Карантин нарушил сложившийся в последние годы тренд на постепенный отход картелей от производства наркотиков, требующих посадки и вегетации, таких как героин и марихуана, в пользу синтетических опиоидов, вроде фентанила, которые можно производить 24/7 в течение года, которые в 50 раз мощнее героина и генерируют большую прибыль (и убивают, пожалуй, намного больше людей, чем коронавирус).

По словам Луизы Шелли, директора Центра по борьбе с терроризмом, транснациональной преступностью и коррупцией в Университете имени Джорджа Мейсона, многие из химических компонентов, которые закупают нарколаборатории Мексики и Колумбии, происходят из государственной лаборатории в Ухане, закрывшейся после вспышки коронавируса в феврале.

Сами картели не производили эти вещества (хотя теоретически могли бы) по той же причине, что экономики больших стран не производили, к примеру, маски – нет экономического стимула – дешевле заказать в Китае. Сейчас, когда цены на прекурсоры фентанила выросли от 25 до 400%, такой стимул определённо появился.

Ну а пока картели работают над испортозамещением они, как и государства, ввели меры по защите рынка. В частности, специально сокращают поставки метамфитамина и грозят смертью тем, кто всё же будет его продавать.

Minval.az