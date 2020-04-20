В Турции планируют внедрить сертификацию туристических объектов на безопасность от COVID-19 и соблюдение стандартов гигиены, сообщает АТОР со ссылкой на министра туризма и культуры Мехмета Эрсоя.

Проект стартует уже в мае. Сертификация отелей будет добровольной, но по существу – обязательной, так как без нее отель не допустят до обслуживания иностранных туристов. Она коснется приема, размещения и досуга гостей. Ее нужно будет пройти авиакомпаниям, транспорту, отелям, музеям, ресторанам и их сотрудникам.

Объекты сертификации, и в первую очередь отели, будут обязаны гарантировать социальное дистанцирование, проводить регулярную стерилизацию, проверку здоровья персонала и обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты.

Ожидается, что туристические объекты и принимающие компании получат сертификаты к концу мая.

Министр подчеркнул, что вводимая система — это не «план выхода из коронавируса», а «приоритет потребителя», которому теперь будет следовать Турция.

По мнению Мехмета Эрсоя, ситуация с коронавирусом нормализуется ко второй неделе мая, что позволит запустить междугороднее сообщение и открыть курорты – но пока только для местных.

Он считает, что прибытие зарубежных туристов начнется не раньше середины июня, и россияне в этом процессе первыми не будут. Восстановление иностранного потока начнется с азиатских рынков, затем наступит очередь Германии и Австрии, где ситуация с коронавирусом сейчас быстро улучшается. Далее в Турции ждут гостей из стран Центральной Европы и некоторых стран Северной Европы.

«Неопределенность сохраняется в России и Великобритании. Они могут прийти лишь в конце июля», – говорит Эрсой.

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