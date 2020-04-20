Лидер террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Ибрагим аль-Курейши находится в данный момент на территории Ирака, иракские и американские специалисты ведут работу по его идентификации, сообщил иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в службах безопасности страны.

«Имеются подтвержденные данные о том, что аль-Курейши находится в Ираке, и только узкий круг руководства ИГ знает, как он выглядит», — цитирует канал слова источника.

«Совместная иракско-американская группа специалистов с февраля ведет работу по установлению личности нового лидера ИГ, который возглавил группировку после убийства Абу Бакра аль-Багдади», — заявил источник, который так же уточнил, что все предыдущие попытки идентифицировать аль-Курейши иракская разведка рассматривает как несостоятельные, включая предположение британской прессы о том, что под именем аль-Курейши скрывается уроженец Ирака Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мауля ась-Сальби.

«ИГ осуществила серию нападений в течение этого месяца и в последнюю неделю марта, которые указывают на то, что ее новому руководству удалось обеспечить канал связи с остатками группировки, превратившейся в разрозненные банды после разгрома ИГ в Ираке», — пояснил источник. Он отметил, что эти нападения «носят организованный характер» по параметру времени и выбора цели, но при этом «не выглядят масштабными». По его словам, речь идет о срабатывании взрывных устройств, нападениях на армейские блокпосты с использованием стрелкового оружия и последующим бегством нападавших, а также об атаках на на деревни и племена, которые ранее сотрудничали с иракской армией в борьбе против ИГ.

В настоящий момент иракские органы безопасности проводят спецоперации по поиску баз и укрытий террористов, в особенности в провинциях Салах-эд-Дин и Киркук на севере страны, а также в горных и пустынных районах. Активизирована работа с населением для сбора данных о возможном местонахождении террористов.

Minval.az