Американская корпорация Walt Disney с этой недели прекращает выплачивать зарплату более 100 тысячам своих сотрудников на фоне пандемии коронавируса, сообщает газета Financial Times.

По данным издания, такие меры в отношении почти половины сотрудников корпорации позволят Walt Disney сэкономить до 500 миллионов долларов в месяц.

Walt Disney ранее заявила, что из-за вспышки коронавируса отправит ряд сотрудников своих подразделений в США в неоплачиваемый отпуск с 19 апреля. Точное число сотрудников не называлось.

При этом в компании отметили, что работники продолжат числиться в штате и смогут воспользоваться медицинской страховкой. Также у сотрудников будет право получить материальную помощь в рамках государственного пакета помощи в размере 2,2 триллиона долларов.

Ранее компания заявила о закрытии тематических парков Disneyland в Калифорнии и Disney World во Флориде на неопределенное время.

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