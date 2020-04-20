Трёхлетняя девочка не смогла узнать родного отца, вернувшегося домой из длительной командировки в Ухань.

По данным Shanghai Eye, 39-летний медбрат Ван Бэньсю поседел за 56 дней напряжённой работы с больными коронавирусом.

Бэньсю отправился в Ухань 4 февраля, в самый разгар пандемии. Под его присмотром находился 21 пациент с CoViD-19. Медбрат вернулся домой в Гуйчжоу 1 апреля и сразу с порога позвал трёхлетнюю дочь. Девочка прибежала и была озадачена, увидев седого «незнакомца». Малышка спросила у отца: «Кто вы?»

Медику понадобилось несколько минут, чтобы доказать родной дочери, что он её отец. В итоге малышка его всё-таки узнала и бросилась на шею.

Minval.az