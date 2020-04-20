Япония предложила финансовую помощь секс-работницам, которые так же, как и другие граждане страны, пострадали от коронавируса.

Чтобы смягчить экономический удар, в стране выделили пакет стимулирующих мер в 108 триллионов японских иен (примерно 989 миллиардов долларов). Секс-работники тоже имеют право подать заявку на получение помощи, но для этого им придется соблюдать условия, которые обозначит правительство. Однако сами проститутки смотрят на это скептически, передает Си-Эн-Эн.

«Правительство не обозначило достаточно четко, что о помощи может попросить каждый. Здесь очень много людей, которые могут умереть от голода без работы», — подчеркнула Мика, собеседница телеканала.

По ее словам, многим секс-работницам требования для получения финансовой помощи кажутся подозрительными, поскольку официально в Японии запрещена проституция. Мика добавила, что условия для получения поддержки тоже неясны: в частности, многие секс-работницы не могут доказать потерю дохода, поскольку чаще всего они получают «серую зарплату».

Из-за распространения коронавирусной инфекции и введения карантинных мер японские проститутки лишены единственного источника дохода. Они не могут найти другую работу, поскольку никто не нанимает сотрудников в разгар экономического кризиса, отмечает CNN.

По последним данным, в стране зарегистрированы более 10,8 тысячи зараженных коронавирусом; 238 человек умерли, 1069 пациентов вылечились.

Minval.az