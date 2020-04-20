В индийском городе Мадурай, штат Тамил-Наду, около 200 человек нарушили домашний карантин, чтобы проводить в последний путь популярного быка. Об этом сообщает NDTV со ссылкой на Agence France-Presse.

При жизни быка по кличке Мули (Mooli) держали в местном храме и почитали как божество. Его любили за участие в фестивале Джаликатту, отдаленно напоминающем испанское инсьерро. Быка выпускали в толпу, а люди висли у него на горбу и пытались продержаться как можно дольше, пока он бегал и пытался их сбросить. Мули дожил до 20 лет и умер от старости.

«Женщины плакали, когда услышали о смерти быка. Все в деревне очень грустили», — рассказывает местный житель Калубамбарай. Тушу Мули, украшенную цветами и лентами, выставили возле храма. Люди приносили к ней ленточки, полотенца и пачки денег. Собралась толпа, которая прошла по улицам, пуская фейрверки. Калубамбарай считает, что если бы не запрет на массовые мероприятия, прощающихся было бы еще больше, и похороны быка могли превратиться в грандиозный карнавал.

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