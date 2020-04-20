Таиландские медики начали применять новую методику проведения тестов на наличие в организме коронавируса с использованием слюны пациента.

Об этом заявил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.

«Новый метод состоит в том, что анализу подвергается слюна человека, собранная им самостоятельно в предоставленную медиками пробирку и передаваемая специалистам для анализа», — сообщил он, передает РИА Новости.

«Это более удобный и безопасный способ, чем сбор биоматериала из носоглотки, так как он исключает непосредственный контакт между пациентами и медработниками и, соотвественно, существенно снижает опасность заражения», — пояснил Висануйотхин.

По его словам, в Таиланде проводится около 3 тыс тестов в день, как «старым», так и «новым» методом. В настоящее время при том же количестве тестов, как и в начале апреля, процент обнаружения инфицированных коронавирусом снизился почти в два раза.

«Сейчас обнаруживают в среднем 1,5 инфицированных на каждые 100 тестов, в начале месяца эта цифра составляла 2,8 инфицированных на 100 тестов», — сказал пресс-секретарь.

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