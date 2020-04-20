Детские сады в Норвегии вновь открылись в понедельник после того, как были закрыты более месяца назад на фоне эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщило в понедельник Норвежское телеграфное бюро (NTB).

Детсады в королевстве не работали с 12 марта. При этом, несмотря на их открытие, многие родители скептически отнеслись к такой мере властей и решили, что продолжат оставлять детей дома, отмечает NTB. Кроме того, с 20 апреля должно вступить в силу еще одно послабление — будет снят введенный в марте запрет по поездкам в дачные домики.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии, по состоянию на воскресенье, увеличилось на 84 — до 7 068. В последние дни прирост числа заразившихся стабилен и каждые сутки составляет порядка сотни. В стране от последствий коронавируса умерли 164 пациента, госпитализированы 148, их число снижается практически каждый день.

Minval.az