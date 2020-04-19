Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп обсудили по телефону сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

Как передает РИА Новости, об этом сообщила администрация турецкого лидера.

«Наш президент сегодня вечером провел телефонные переговоры с президентом США. Оба лидера договорились продолжить тесное сотрудничество в духе солидарности НАТО по борьбе с угрозой общественному здоровью и экономике наших стран из-за пандемии коронавируса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Эрдоган и Трамп также обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.

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