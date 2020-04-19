Пока крупные города по всему миру опустели из-за карантина, жители Сеула заполоняют рестораны и устраивают пикники в парках. Власти Южной Кореи уже готовят население к «новой реальности» жизни после коронавируса, а сами корейцы радуются крайне низкому числу новых заболевших и тому, что худшее позади.

Забитые посетителями кафе, толпы в залитых солнцем парках и очередь в первый магазин Apple за пределами Китая, возобновивший работу. Так «Форбс» со ссылкой на Bloomberg описывает жизнь в Сеуле, где множество людей высыпали на улицу после месяцев самоизоляции.

И хотя почти все здесь по-прежнему носят маски, сцены, которые можно наблюдать в столице Южной Кореи, резко контрастируют с картинами «городов-призраков» в других странах, подчеркивает агентство. Власти по-прежнему призывают корейцев оставаться дома и предупреждают о возможности новой вспышки заболевания, но многие считают, что «худшее уже позади».

«Я вышел впервые за много дней, чтобы пойти на свидание со своей девушкой», — говорит 28-летний Ким Чихун, покидая заполненный ресторан. Он подчеркивает, что не чувствует себя «в большей безопасности», но его определенно успокаивают данные о замедлении темпов распространения вируса.

В парк Ханган корейцы приходят семьями. Они устраивают пикники, а дети катаются на роликах или запускают воздушных змеев. Парковка здесь забита машинами, а машины выстраиваются в очередь в ожидании свободного места. В числе тех, кто пришел прогуляться, — банкир Син Борам с женой и двумя детьми, которые «устали» от нахождения дома.

«Я живу прямо перед эти парком, но воздерживался и не ходил сюда, — говорит Син. — А сегодня такая идеальная погода, и мы наблюдаем замедление роста числа подтвержденных случаев. Я вижу здесь сегодня толпу и думаю, что множество людей ощущает то же, что и мы».

В то же время в Южной Корее по-прежнему наблюдается озабоченность, связанная с экономическими вопросами, подчеркивает агентство. Владельцы бизнеса жалуются на малое количество посетителей, а на некоторых зданиях, где раньше работали магазины: теперь висят объявления о поиске новых арендаторов.

«Мне кажется, это психологическая проблема», — говорит менеджер магазина косметики по имени Ан. По ее словам, в магазин приходят лишь 10% от числа тех, кто покупал у нее до появления вируса. «Люди по-прежнему носят маски и не хотят общаться лицом к лицу с незнакомцами, поэтому даже те, кто приходят в наш магазин, быстро уходят, купив то, что им необходимо», — отметила менеджер.

О проблемах рассказал и предприниматель Пак Чун Квеон. В марте он был вынужден закрыть свой магазин женской одежды и теперь помогает управлять магазином жены, который расположен совсем рядом с торговой точкой Apple. Пак говорит, что видит все больше людей на улицах, но многие из них по-прежнему воздерживаются от того, чтобы зайти к ним.

«Мы застряли в этой ситуации с коронавирусом и ничего не можем сделать, чтобы улучшить положение в бизнесе», — подчеркивает он.

Изначально коронавирус нанес по Южной Корее один из самых мощных ударов — страна занимала второе место в мире по числу зараженных после Китая. Однако государство смогло ограничить распространение инфекции, не принимая при этом жестких мер. Власти запустили массовую кампанию, направленную на тестирование граждан и отслеживание тех, кого они могли заразить. В результате число новых случаев в пятницу составило лишь 18 — это самый низкий для Южной Кореи показатель с конца февраля, когда ежедневно фиксировалось больше 900 новых случаев.

«Благодаря нашему опыту со вспышкой MERS, мы смогли достаточно эффективно принять превентивные меры, то есть выявить заболевших и ввести карантин», — говорит профессор медицинского колледжа Сеульского национального университета Ким Юн. Вирус MERS-CoV, или ближневосточный респираторный синдром, в 2015 году унес жизни 38 корейцев.

Теперь южнокорейские власти готовят нацию к переходу в «новую реальность». Речь идет об изменении мер карантина и социального дистанцирования. «Наше общество успешно задерживает распространение вируса Covid-19 благодаря социальному дистанцированию. Но это не значит, что когда вирус полностью исчезнет, мы сможем вернуться к жизни, которую вели до вспышки», — предупредил заместитель министра здравоохранения Ким Ган Лип во время субботнего брифинга.

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