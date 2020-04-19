Любые незаконные действия США в Персидском заливе повлекут ответ со стороны Ирана, заявили в ВМС иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Мы рекомендуем американцам следовать международным правилам и морским протоколам в Персидском заливе и Оманском проливе, а также воздерживаться от любых авантюрных действий, ложной и фальшивой информации», — цитирует заявление «Интерфакс».

«Военно-морские силы КСИР и мощные вооруженные силы Исламской Республики Иран рассматривают опасные действия иностранцев в регионе как угрозу национальной безопасности, (. . .) любая ошибка в расчетах с их стороны получит решительный ответ», — подчеркнули в ВМС.

Американские военные заявили в минувшую среду, что 11 военных кораблей Ирана приблизились на близкое расстояние к кораблям ВМС США в Персидском заливе, назвав эти действия «провокационными».

Minval.az