Пожилая американка, находящаяся на самоизоляции из-за пандемии нового коронавируса, получила бесплатно 150 банок пива после того, как ее просьба разлетелась по социальным сетям.

Как пишет ТАСС, несколько дней назад родственники 93-летней Олив Веронези выложили в интернет ее фотографию. На ней пожилая американка запечатлена стоящей за стеклянной дверью своего дома с банкой пива в руках и табличкой с надписью I need more beer! («Мне нужно больше пива!»). Снимок пришелся по нраву пользователям социальных сетей — им поделились на своих страницах более 5 млн человек.

Спустя несколько дней к ее порогу доставили 10 ящиков пива, по 15 банок в каждом. Представитель пивоваренной компании Molson Coors указал, что ее руководство не могло упустить возможность порадовать женщину, «которая заставила всех улыбнуться во время пандемии».

— Даже до вспышки COVID-19 мы бы с удовольствием выполнили ее просьбу. А в эти непростые времена привнести немного радости в чью-нибудь жизнь — это меньшее из того, что мы можем сделать, — комментирует представитель компании.

Сама пенсионерка отметила, что запасы пенного напитка были пополнены как раз вовремя.

— У меня оставалось всего 12 банок. Я пью пиво каждый вечер, — комментирует пенсионерка.

В пивоваренной компании подчеркнули, что готовы будут вновь снабдить пенсионерку любимым напитком, когда 10 ящиков будут подходить к концу.

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