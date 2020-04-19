Федеральное правительство США закупило респираторов типа N95 на 110 млн долларов у непроверенных поставщиков и по завышенной стоимости.

Как передает ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные о государственных заказах.

По ее информации, федеральные власти закупили порядка 20 млн указанных респираторов, потребность в которых резко выросла в условиях пандемии нового коронавируса. Заказы были оформлены с условием срочной доставки — к началу лета. При этом около 80% контрактов были заключены с непроверенными поставщиками. Речь идет о продавцах, которые ранее либо не имели контрактов с властями, либо заключали их на небольшие поставки немедицинской продукции.

Каждый респиратор обошелся в 6 долларов. Это равняется его стоимости в аптеке. При этом она в шесть раз превышает прейскурантную цену.

Издание уточняет, что некоторые из выбранных американскими властями подрядчиков не уложились в сроки доставки. Есть и те, кто отказался от контракта, ссылаясь на невозможность выполнить столь крупный заказ. При этом газета отмечает, что ранее американские власти заказали у проверенных производителей 600 млн респираторов. которые обошлись им менее, чем в $1 за штуку. Однако окончательно все поставки по этим контрактам будут выполнены лишь к концу 2021 года.

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