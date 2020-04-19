В Великобритании разработали план по выходу из общенационального карантина с помощью поэтапного возвращения к работе предприятий из различных отраслей, сообщило в воскресенье «Анадолу» со ссылкой на издание The Sunday Times.

После возвращения премьер-министра Бориса Джонсона к работе будут представлены планы по нормализации жизни в Великобритании.

План предусматривает возобновление 11 мая учебы в Королевстве в определенные дни недели. В случае принятия плана на первом этапе учебу начнут учащиеся начальных классов и дети в возрасте 10-12 лет, которые должны сдать экзамены на 2021 учебный год. Если предложение по открытию школ 11 мая не будет принято, то будет рассмотрен вопрос о возобновлении учебы 1 июня или в начале сентября.

На первом этапе плана по выходу из общенационального карантина предусматривается открытие магазинов по продаже одежды и садовых предметов, в которых будет возможным соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, будут сняты ограничения на передвижение автобусов и железнодорожных транспортов. На повестку может быть поднят вопрос об обязательном ношении маски в общественном транспорте.

Ко второму этапу смягчения карантинного режима перейдут в конце мая либо в июне. В рамках второго этапа будут возобновлены работы магазинов и предприятий. Все работники вернутся на работу. Также будет разрешено проведение маломасштабных мероприятий.

Открытие баров и ресторанов, спортивных мероприятий и концертов может затянуться до июля или конца лета.

Жителям старше 70 лет и находящимся в рисковой группе придется продолжать оставаться дома. Эта группа не сможет вернуться к нормальной жизни до появления вакцины от коронавируса.

К третьему этапу по нормализации жизни в Великобритании может быть перейдено только до осени 2021 года.

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