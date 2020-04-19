Иранские власти в понедельник, 20 апреля, отменят ограничения для работы тех видов бизнеса, которые относятся к категории среднего риска распространения коронавируса. Об этом заявил президент Ирана Хасан Роухани.

«Что касается работы тех видов бизнеса, которые подпадают под категорию среднего риска распространения коронавируса. Их деятельность начнется 20 апреля при соблюдении протоколов Минздрава», — сказал он, передает ТАСС.

По словам Роухани, «количество больных и число смертей в стране снижается». «Однако если в торговом центре есть заведения, которые подпадают под категорию высокого риска, например ресторан, то они остаются закрытыми», — добавил он.

11 апреля в Иране возобновили работу предприятия, деятельность которых не представляет повышенной угрозы распространения коронавируса. На 20 апреля запланирована отмена ограничения на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

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