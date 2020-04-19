Институт Роберта Коха, ведущий статистику по коронавирусу в Германии, выпустил приложение для девайсов, которое будет выявлять коронавирус. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Предполагается, что пользователи должны на добровольной основе загрузить его на свои «умные» часы или фитнес-браслет и начать вносить туда физиологические данные (рост, вес, возраст), а также информацию о состоянии своего здоровья, в том числе любые симптомы недомогания.

При этом уточняется, что анонимность граждан будет соблюдена, поскольку для регистрации не требуется предоставление персональных данных, а необходимо только сообщить индекс места жительства.

Таким образом специалисты института смогут анализировать здоровье жителей и мониторить географию распространения инфекции.

Minval.az