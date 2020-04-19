Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что у человечества нет ресурсов для искусственного создания вируса, который бы по характеристикам был схож с коронавирусной инфекцией нового типа, передает ТАСС .

Он утверждает, что нет никаких свидетельств искусственного синтезирования такого вируса. По его словам, некоторые специалисты действительно говорят, что COVID-19 был создан извне, однако «объем проделанной ими работы превзошел бы возможности всего человечества».

«Я никогда не поверю, что человечество уже обладает достаточными знаниями для того, чтобы синтезировать подобный вирус», — добавил Чжимин.

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