Если Ирану нужны аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), то США готовы их предоставить, заявил президент Дональд Трамп.

«Я предложил помощь Ирану, если она потребуется. Если необходимы аппараты ИВЛ, а они им необходимы, я пошлю эти аппараты. У нас тысячи свободных аппаратов. У нас запасы аппаратов», – сказал Трамп на брифинге в Белом доме.

«Иран стал другой страной по сравнению с тем периодом, когда я пришел к власти. Тогда они хотели захватить весь Ближний Восток, а сейчас они хотят выжить. У них еженедельные протесты, они просто напичканы заразой», – добавил президент США.

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