Президент США Дональд Трамп пообещал привлечь Китай к ответственности, если будет доказана вина Пекина в распространении пандемии коронавируса. Об этом Трамп заявил во время ежедневного брифинга в Белом доме, сообщает Рёйтерс.

«Эпидемия коронавируса могло быть остановлено в Китае до того, как началось, но это не было сделано, и теперь весь мир страдает из-за этого», — заявил Трамп.

Эпидемия коронавируса не могла быть вовремя пресечена из-за ошибки китайских властей, предположил американский лидер. Однако он также не исключил, что это могло быть сделано сознательно.

«Если это была ошибка, ошибка есть ошибка. Но если они сознательно несли за это ответственность, — именно это я имею в виду, — тогда наверняка должны быть последствия», — сказал американский президент.

Он не уточнил, какие действия могут предпринять Соединенные Штаты в отношении Китая.

Трамп также поднял вопрос о вирусологической лаборатории в Ухане. На этой неделе Fox News сообщил, что, вероятно, в этом учреждении был разработан коронавирус в рамках усилий Китая по демонстрации своей способности идентифицировать и бороться с вирусами.

Глава Белого дома США сказал, что его правительство пытается определить, произошел ли вирус из китайской лаборатории.

Еще в феврале государственный институт вирусологии Ухани опроверг слухи о том, что вирус мог быть искусственно синтезирован в одной из его лабораторий или выйти из-под контроля за ее пределы.

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